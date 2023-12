Naiara Azevedo quebra silêncio após denunciar violência doméstica

Após uma semana da queixa apresentada por Naiara Azevedo às autoridades, numa denúncia de violência doméstica contra o ex-marido, Rafael Cabral, a cantora quebrou o silêncio e falou sobre o assunto.

Naiara gravou um vídeo para as redes sociais que teve como principal objetivo "agradecer por todas as mensagens de carinho" que recebeu desde que o caso se tornou público.

"Não tenho palavras para descrever tudo o que li até agora", disse a artista, de 34 anos, que acrescentou: "Vida que segue, porque o show tem que continuar, a vida tem que seguir. É isso, bola para a frente, vida nova".

Por fim, Naiara disse que está com "o coração em paz e livre". "Livre mais do que nunca para ser feliz fazendo o que eu amo e eu amo estar com vocês", concluiu.

Ouça estas declarações na galeria.