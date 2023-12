Famosos que têm pavor de coisas irracionais e inesperadas - Mesmo até as celebridades mais corajosas, como o ator Tom Cruise, que dispensa dublês em cenas de ação, sentem medo ou enfrentam fobias no dia a dia. O que chama a atenção da lista desses famosos são aversões comuns, que muita gente se identifica, e outras bem atípicas, que talvez você nunca tenha pensado sobre o assunto... Por exemplo, peixes, golfinhos e chicletes? Na galeria, as estrelas revelam os seus medos e o motivo por trás deles!

© <p>Getty Images/iStock</p>