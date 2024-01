Estrelas da Nickelodeon ainda fazem sucesso (e as que desapareceram)! - Quando pensamos em estrelas infantis, logo lembramos dos atores revelados na Disney. Mas o canal Nickelodeon também foi uma 'fábrica' de astros mirins. Várias celebridades começaram suas carreiras no canal e hoje são nomes consagrados, a exemplo de Ariana Grande, hoje mais conhecida pelo seu trabalho na música. Mas que tal relembrar as origens dos artistas que foram lançados nos programas da emissora infanto-juvenil? Clique na galeria e veja o antes e depois das estrelas da Nickelodeon!

© Getty Images