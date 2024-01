Britney Spears elogia nova música do 'ex' Justin Timberlake

Britney Spears usou o Instagram neste domingo para elogiar a nova música de Justin Timberlake, "Selfish". Ela também aproveitou para pedir desculpas por algumas coisas que escreveu no livro recém-lançado, "Memórias da Minha Luta".

"Quero pedir desculpas por algumas coisas que escrevi no meu livro. Se ofendi alguém com quem realmente me importo, lamento muito", escreveu a cantora.

Em seguida, Britney elogiou o trabalho de Timberlake. "Também queria dizer que estou apaixonada pela nova música do Justin Timberlake, 'Selfish'. É tão boa e como é que sempre que vejo Justin e Jimmy Fallon juntos eu rio tanto?", completou.

A publicação de Britney Spears foi acompanhada de imagens de Timberlake no programa "Saturday Night Live", onde ele apresentou a música "Selfish".

Britney Spears e Justin Timberlake namoraram por quatro anos, entre 1998 e 2002. Eles terminaram o relacionamento em meio a uma grande polêmica, que envolveu acusações de traição.

