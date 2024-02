Chris Hemsworth "salva" Miguel Ángel Muñoz de cobra

Miguel Ángel Muñoz embarcou em uma viagem para a Austrália, vivenciando uma experiência única. O ator destacou em uma publicação no Instagram que foi "muito bem recebido" por Elsa Pataky e já recebeu um "salvamento" de Chris Hemsworth.

O protagonista de 'Un Paso Adelante' passou por um pequeno incidente com uma cobra que subiu até sua cabeça, mas Chris Hemsworth conseguiu remover o animal.

"Cheguei a Byron Bay, e minha querida Elsa Pataky é uma anfitriã incrível, fazendo com que todos me tratem com muito carinho, até as cobras", compartilhou Miguel Ángel Muñoz na legenda de um vídeo postado no Instagram, mostrando a cobra em sua cabeça.

"Agradeço a Deus que Chris Hemsworth estava por perto e me salvou", acrescentou em seguida.

Confira o vídeo na galeria.

Leia Também: O que eles faziam antes da fama? De vendedor a empregada doméstica!