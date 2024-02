Dani Alves é condenado: Famosos que foram presos! - Muitas celebridades já tiveram problemas com a lei. Inclusive, a lista é grande de personalidades que precisaram se explicar às autoridades por causa de suas ações. Entre as acusações de crimes mais comuns estão agressão s-xual, falsificação de documentos, porte de armas e drogas, desacato, conduta desordeira, falta de pagamento de pensão alimentícia e violência doméstica. No dia 22 de fevereiro de 2024, Dani Alves – o jogador mais condecorado da história do futebol – foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão após ser considerado culpado de e stupro. O ex-craque brasileiro, hoje com 40 anos e aposentado do esporte, foi preso em Barcelona em janeiro de 2023, depois de uma mulher de 23 anos o acusá-lo de agressão s-xual no banheiro de uma boate de luxo da cidade espanhola, em 30 de dezembro de 2022. Alves sustentou que a relação foi consensual, mas após o julgamento de três dias em fevereiro de 2024, durante o qual a mulher e o ex-atleta testemunharam, o tribunal concluiu que ela não deu consentimento. O procurador pediu uma pena de nove anos para Alves, mas o tribunal condenou-o a 4,5 anos e ordenou-lhe que ainda pagasse à vítima 150.000 euros (162.990 dólares). Alves é considerado um dos maiores jogadores de futebol da história, tendo conquistado 43 títulos em sua carreira jogando pelo Barcelona e pela Seleção Brasileira, entre outros. Mas há muito mais! Na galeria, conheça ou relembre outras figuras públicas que foram presas ou detidas!

© Getty Images