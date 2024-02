Não parece, mas esses famosos fazem 70 anos em 2024! - Você consegue adivinhar quais estrelas nasceram em 1954? Para esses famosos boomers, 2024 é um ano e tanto porque eles entram na sétima década de vida. Quando olhamos para seu brilho juvenil na tela, é difícil acreditar na sua idade real. Mas apesar do número de voltas ao redor do sol, essas celebridades continuam nos impressionando com seu carisma, talento e atemporalidade, mostrando que a gente não precisa ter medo de envelhecer. De Oprah a John Travolta, clique para descobrir as celebridades que vão fazer 70 anos em 2024.

