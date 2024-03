Bateu, levou! Famosos que brigaram (fisicamente) com outros famosos - Às vezes as tensões aumentam no mundo dos famosos e o resultado final não é bonito de se ver. É verdade que muitas celebridades entraram em brigas de bar, mas você sabia que muitos também entraram em atritos físicos com outras personalidades pelos mais variados motivos? Talvez algumas dessas estrelas tenham baixa tolerância à frustração, se zanguem facilmente, ou talvez elas só tenham os egos inflados mesmo. Seja qual for o caso, a verdade é que muitos famosos extrapolaram a briga verbal e partiram pros socos e pontapés uns com os outros. E nem a Realeza parece controlar os ânimos quando ficam aflorados... Na galeria, relembre os famosos que saíram no tapa (e os motivos)!

© <p>Getty Images</p>