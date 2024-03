Anitta decide viajar sozinha antes de aniversário e explica o motivo

No dia 30 de março, Anitta celebrará seu aniversário de 31 anos de uma maneira única... sozinha. A própria cantora brasileira compartilhou essa decisão em sua página do Instagram, onde também mostrou imagens de sua aventura solitária pela Escócia e Gronelândia.

"Este ano, antes do meu aniversário, decidi viajar sozinha para me conectar comigo mesma e com a natureza", começou a escrever.

"Passei 10 dias experimentando os altos e baixos de estar sozinha em um lugar desconhecido. Foi incrível. Tantas coisas curiosas e especiais aconteceram durante esses dias", concluiu.

Veja as imagens na galeria.

