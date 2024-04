Famosos que têm partes do corpo peculiares - Geralmente, a ideia de que temos das celebridades é que elas não têm defeitos por causa do sucesso e glamour que a mídia passa. Mas a verdade é que ninguém é perfeito e vários famosos, até os mais lindos, assumiram que têm ou tiveram deformidades genéticas ou outras marcas físicas que foram resultados de acidentes. Inclusive, há quem considere essas imperfeições como sinais de beleza. De dedos extras até cauda, saiba quais são as peculiaridades nos corpos das estrelas. Veja na galeria.

© <p>Getty Images</p>