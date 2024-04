Brooke Shields se derrete em amor ao celebrar 18 anos da filha caçula

A atriz Brooke Shields usou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para celebrar o aniversário de 18 anos da filha caçula, Grier Hammond Henchy. Em uma publicação no Instagram, a mamãe coruja compartilhou um carrossel de fotos que mostra a evolução de Grier desde a infância até a adolescência, junto com uma declaração emocionante.

"A minha menina tem 18 anos. Adoro ser a sua mãe e ver a mulher maravilhosa em que está se tornando. Feliz aniversário dourado, Grier! Te amo!", escreveu Brooke na legenda da publicação.

Grier é fruto do casamento de Brooke com o empresário Chris Henchy. O casal também é pai de Rowan Francis Henchy, de 20 anos. A família unida e feliz é frequentemente retratada nas redes sociais da atriz, que demonstra constantemente o seu amor pelos filhos.

