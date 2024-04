Ex-amigos: Famosos que terminaram amizades com outros famosos - Muitas amizades entre celebridades nos surpreenderam ao longo dos anos pela longevidade, mas, infelizmente, nem todas duram para sempre... De fato, estar sob os holofotes coloca mais pressão sobre uma amizade e manter esse amigo (a) próximo (a) pode não ser tão fácil como é para muitos de nós. E, claro, o mesmo se aplica quando as pessoas se desentendem por algum motivo – o mundo todo fica sabendo disso. Mas, enquanto alguns famosos se afastaram de forma discreta, outros tornaram suas rixas públicas Nesta galeria, relembramos as estrelas que eram amigas, mas que não se dão mais bem ou apenas se distanciaram.

