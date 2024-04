Casais famosos que se separaram ano passado - As celebridades passam por relacionamentos em hipervelocidade - ou pelo menos é isso que parece para quem está tentando acompanhar quem está com quem. Há um monte de famosos se juntando e se separando todos os dias. Estamos testemunhando casais cada vez mais inesperados ficando juntos, enquanto isso, casais que pensávamos que durariam muito tempo estão descobrindo que o "para sempre" é muito mais curto do que esperavam. Claro, também há muitos namoros que terminaram tão rapidamente quanto começaram, mas houve muitos casamentos igualmente registrando "diferenças irreconciliáveis" ano passado. O fim da união de Sandy e Lucas Lima, por exemplo, chocou os fãs. Clique na galeria para ver todos os casais famosos que se separaram em 2023.

© <p>AgNews/TV Globo</p>