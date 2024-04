Filha de Catherine Zeta-Jones resgata vestido usado pela mãe há 25 anos

Carys Zeta-Jones, filha da atriz Catherine Zeta-Jones e do ator Michael Douglas, roubou a cena ao celebrar seus 21 anos com um toque de nostalgia e glamour. No fim de semana, a aniversariante surpreendeu a todos ao usar um vestido rosa de seda e renda que sua mãe eternizou no tapete vermelho do MTV Movie Awards em 1999.

Em fotos compartilhadas em sua página do Instagram, Carys aparece radiante com o vestido icônico, que transborda elegância e beleza atemporal. A peça original, um design Versace, foi um dos looks mais marcantes de Catherine Zeta-Jones na premiação, e agora ganha um novo significado especial ao ser usado por sua filha em um momento tão significativo.

Lembrando que além de Carys, Catherine Zeta-Jones e o marido, o também ator Michael Douglas, têm ainda em comum o filho Dylan, de 23 anos.

