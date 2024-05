Famosas brasileiras arrasam no Festival de Cannes de 2024! - Todos os anos, o Festival de Cinema de Cannes reúne diretores e atores badalados, na França. Além da prestigiada premiação de cinema lançar filmes e tendências, o evento também dá espaço para a moda brilhar! E o tapete vermelho da cerimônia de 2024 já presenciou looks memoráveis das estrelas! Na galeria, confira os melhores looks das celebridades, incluindo as famosas brasileiras que arrasaram no evento!

