Oito mudanças simples que ajudam a proteger o seu cérebro

Apenas algumas mudanças no seu estilo de vida diário vão fazer com que consiga proteger o seu cérebro, evitar o declínio cognitivo e o risco de demência. São hábitos simples, mas que no final fazem toda a diferença.

O agregador de blogs HuffPost falou com Paul Matthews, responsável pelo departamento de ciências do cérebro do Imperial College London, em Londres, para saber as mudanças que têm de ser feitas. Veja como são tudo coisas simples.

1- Beba café

"Ajuda a diminuir a inflamação do corpo."

2- Respire ar puro

"Ar poluído pode aumentar o risco de demência."

3- Não beba demais

"O consumo de álcool deve ser moderado."

4- Faça exercício físico

"Pode ajudar a melhorar a memória, a reduzir a ansiedade ou a depressão."

5- Não ande de bicicleta sem capacete

"Qualquer tipo de lesão pode aumentar o risco de demência."

6- Durma bem

"Um bom padrão de sono ajuda a diminuir o apetite, o consumo de gordura e de alimentos que levam à inflamação."

7- Coma alimentos ricos em fibra e ômega-3

"Ajudam a prevenir a inflamação cerebral."

8- Pare de fumar

"Pode causar várias doenças relacionadas com o cérebro."

