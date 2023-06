OceanGate. Esposa de CEO desaparecido é descendente de vítimas do Titanic

A esposa do CEO da empresa OceanGate, Stockton Rush, que se encontra a abordo do submarino desaparecido desde domingo e que tinha como destino os destroços do Titanic, é descendente de duas vítimas do naufrágio de 1912, de acordo com registos a que o New York Times teve acesso.

Wendy Rush é tetraneta de Isidor e Ida Straus, um dos casais mais ricos a bordo do Titanic. Na verdade, e segundo o mesmo meio, Isidor foi coproprietário da loja de departamentos Macy’s.

Rush é descendente de uma das filhas de Isidor e Ida, Minnie, que se casou com Richard Weil, em 1905. O filho do casal, Richard Weil Jr., foi presidente da Macy's de Nova Iorque, e o filho deste, Richard Weil III, é o pai de Rush, segundo revelou Joan Adler, diretora executiva da Straus Historical Society.

Isidor e Ida Straus são recordados por sobreviventes do naufrágio como tendo recusado coletes de salvamento em prol de mulheres e crianças que ainda aguardavam resgate. Ida terá mesmo declarado que não deixaria o marido, com quem estava casada há quatro décadas. O casal foi, depois, visto de braço dado no convés do Titanic, à medida que o navio afundava.

Wendy Rush casou-se com Stockton Rush em 1986 e participou de três expedições da OceanGate nos últimos dois anos, segundo informações do New York Times, com base em seu perfil no LinkedIn. Além de ser diretora de comunicação da empresa, ela também está envolvida na organização de caridade da instituição.

É importante ressaltar que, no quarto dia de busca pelo submarino da OceanGate, o tempo está se esgotando. Estima-se que o submersível, que estava levando cinco passageiros em excursões aos destroços do Titanic, tenha oxigênio até as 12h08 desta quinta-feira, de acordo com a Guarda Costeira dos EUA.

Vale ressaltar que, em uma entrevista no ano passado, Stockton Rush confessou que seu maior medo ao realizar essas viagens turísticas era ficar preso no fundo do oceano.

