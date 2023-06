Nove detidos após explosão em restaurante que matou 31 pessoas na China

Nove pessoas, incluindo o proprietário do restaurante, onde ocorreu uma explosão na noite de quarta-feira, na cidade de Yinchuan, no noroeste da China, foram detidas em relação ao incidente, conforme reportado pela Agence France Presse (AFP) e pelos meios de comunicação estatais nesta quinta-feira.

De acordo com informações do Comitê regional do Partido Comunista, citado pela emissora CCTV, "conforme a lei, as autoridades de segurança pública detiveram nove pessoas, incluindo o proprietário do churrascaria, acionistas e funcionários, e seus bens foram congelados". Essa ação sugere que a explosão pode não ter sido acidental.

Vale lembrar que pelo menos 31 pessoas morreram e sete ficaram feridas em decorrência da explosão, que foi provocada por um vazamento de gás no restaurante.

A rua, onde estão localizados outros estabelecimentos de restaurantes e entretenimento em uma área residencial no centro da cidade de Yinchuan, capital da região autônoma de Ningxia, ficou completamente destruída, como pode ser visto nas imagens acima.

A tragédia ocorreu véspera do Festival do Barco-Dragão, uma celebração de três dias em que muitos chineses se reúnem com suas famílias e amigos.

