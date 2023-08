"Saído de um filme": mulher dá à luz durante voo com ajuda de passageiros

Uma mulher deu à luz, esta quinta-feira (24), durante um voo em Myanmar, que seguia de Tachilake em direção a Yangon. Após o momento, que se registou pouco depois do inicio do começo do voo, o avião regressou à cidade de origem.

De acordo com as informações e imagens compartilhadas pela estilista de Yangon, Poe Real, na rede social Facebook, que presenciou o momento, a mulher grávida começou a ter contrações e o avião regressou a Yangon. No entanto, o bebê acabou por nascer com a ajuda dos passageiros.

"É uma menina. Todas as pessoas no avião ajudaram. Mãe e filho estão bem. A ambulância está aqui para os vir buscar. É como algo saído de um filme", lê-se na publicação.

Poe Real compartilhou um vídeo do momento em que a mulher dá à luz e, após a aterrissagem do avião, e algumas fotografias da mãe e do bebê na ambulância.

Também a agência noticiosa Reuters compartilhou fotos do momento em que a mãe começa a ter contrações no avião e quando já estava na ambulância, no aeroporto, com o filho.

