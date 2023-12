Falha em montanha-russa deixa passageiros de cabeça para baixo; veja

Trinta e duas pessoas ficaram de cabeça para baixo a 40 metros de altura no Universal Studios, em Osaka, Japão, após a montanha-russa Flying Dinosaur parar de funcionar.

Um representante do parque disse à CNN que a montanha-russa parou em seu ponto mais alto por cerca de 45 minutos na manhã de quinta-feira.

Ninguém ficou ferido e os passageiros foram conduzidos para um local seguro por uma escada de emergência.

"Essas coisas acontecem, então seguimos nosso procedimento de segurança e nossa equipe orientou os passageiros para um local seguro", disse o representante. Ele acrescentou que a atração está fechada e está sendo investigada.

Na atração Flying Dinosaur, os visitantes são "balançados 360 graus pelo mundo do Jurassic Park", de acordo com o site do parque temático.

Veja o vídeo na galeria acima.

Leia Também: Nintendo lança ferramenta para mostrar jogos mais populares