Enfeitar árvore de Natal? Este homem preferiu decorar a barba; veja

Um americano conquistou um recorde mundial do Guinness ao decorar a própria barba com 187 bengalas doces, escolhendo estrategicamente a temporada festiva para entrar no livro dos recordes.

Joel Strasser, que no ano passado decorou sua barba com 710 enfeites, compartilhou que precisou manter as bengalas em suas embalagens devido à fragilidade.

Além do Natal, Joel estabeleceu recordes ao envolver instrumentos, como colocar mais de 100 garfos e mais de 500 canudinhos em sua barba, tornando essa tradição uma parte peculiar de sua rotina.

