Gato põe as 'garras de fora' e esbofeteia júri no Arizona; veja o vídeo

Um gato chamado Beethoven virou meme nas redes sociais ao esbofetear um membro do júri em um concurso de beleza para gatos realizado no estado norte-americano do Arizona.

O vídeo, que já recebeu mais de dois milhões de curtidas no TikTok, mostra o momento em que Beethoven, que participava do concurso, se irrita com uma mulher que o estava examinando. O gato se vira e dá um tapa no rosto da mulher, que fica visivelmente surpresa.

A reação dos outros gatos que participavam do concurso também é hilária. Um gato ao fundo da imagem parece chocado com a cena, enquanto outro gato parece rir.

A responsável pelo concurso, a Cat Fanciers' Association, confirmou que Beethoven foi desqualificado do concurso. A dona do gato também pediu desculpas pelo comportamento do animal.

O vídeo rapidamente se tornou viral e foi compartilhado por milhares de pessoas nas redes sociais. Muitos internautas acharam a cena engraçada e chegaram a criar memes sobre o gato.

Alguns internautas brincaram que Beethoven era um "gato rebelde" que não aceitava ser julgado. Outros disseram que o gato deveria ter vencido o concurso por causa de sua atitude corajosa.

O vídeo também chamou a atenção de especialistas em comportamento animal. Alguns especialistas acreditam que Beethoven pode ter esbofeteado a mulher por se sentir ameaçado ou estressado. Outros acreditam que o gato pode ter simplesmente agido por instinto.

