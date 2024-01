Incêndio deixa prédio em risco de desabar em Liverpool, veja as imagens

Um incêndio deflagrou neste sábado (27) em um prédio de quatro andares no centro de Liverpool, na Inglaterra. De acordo com a Sky News, o alerta foi dado por volta das 14h e cerca de dez carros de bombeiros e duas aeronaves ajudaram a combater o fogo.

Após cerca de três horas de trabalho, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. O foco principal do fogo já foi extinto e não há registro de feridos.

A situação foi inicialmente declarada como de grandes proporções, com o prédio, de quatro andares, a "mostrar sinais de risco de colapso". No entanto, os bombeiros conseguiram evitar o colapso do prédio.

Os bombeiros também estão evacuando outros prédios na região, por precaução. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma grande nuvem de fumaça cinza e também as chamas. Foi montado um cordão sanitário na zona e a polícia está a ajudar a retirar pessoas do edifício.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada.

Huge fire in Liverpool city centre pic.twitter.com/VMemHmiKBG — George Trad (@thegeorgetrad) January 27, 2024

Massive fire in Liverpool city centre this afternoon pic.twitter.com/vzGYG78xQK — Volcaholic (@volcaholic1) January 27, 2024

