Vulcão islandês entra novamente em erupção. É a quarta vez desde dezembro

O vulcão na península islandesa de Reykjanes, a sul da capital Reykjavik, entrou em erupção este sábado, pela quarta vez desde dezembro.

O alerta foi dado pelo Gabinete Meteorológico da Islândia, que deu conta de que uma "erupção vulcânica começou entre Stóra-Skógfell e Hagafell, na península de Reykjanes", pelas 20h23, noticiou a AFP.

A fissura teria cerca de 2.9 quilômetros de comprimento, aproximadamente o tamanho registrado na última erupção de fevereiro.

De acordo com o mesmo meio, o Departamento de Proteção Civil e Gestão de Emergências da Islândia anunciou ter ativado um helicóptero para identificar a localização exata da nova fissura.

Minutos antes, as autoridades tinham alertado que a atividade sísmica no local indicava haver uma maior probabilidade de ocorrer uma erupção.

A evacuação de Grindavik já está em andamento, segundo noticiou a imprensa local.

Lembrando que os cerca de quatro mil residentes daquela vila de pescadores só puderam regressar a casa no último dia 19 de fevereiro, depois de terem sido retirados em 11 de novembro, devido a centenas de terremotos que danificaram edifícios e abriram enormes fissuras nas estradas.

Os terremotos foram seguidos pela abertura de uma fissura nos limites da aldeia, em 14 de janeiro, que fez escorrer lava para as ruas e reduziu três casas a cinzas.

Em 8 de fevereiro, ocorreu uma terceira erupção perto da vila, liberando aproximadamente quinze milhões de metros cúbicos de lava nas primeiras sete horas. A lava desta terceira erupção destruiu uma importante conduta de água quente, que também é utilizada para aquecer casas, na parte sul da península de Sudurnes, onde vivem cerca de 28 mil habitantes.

A Islândia abriga 33 sistemas vulcânicos ativos, o número mais alto da Europa. Este está localizado na Dorsal Meso-Atlântica, uma fenda no fundo do oceano que separa as placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte e causa terremotos e erupções. Até março de 2021, a península não era alvo de erupções há oito séculos.

Veja as imagens.

?? | Visão geral da nova fissura eruptiva, na Península de Reykjanes, Islândia



: Proteção Civil Islandesa pic.twitter.com/X9D2PywnTr — World Events (@Eventmund) March 16, 2024

Volcano erupts for fourth time on Iceland peninsula



Lava is gushing out of a new volcanic fissure on Iceland's Reykjanes peninsula. This is the fourth eruption to hit the region since December, according to the authorities.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/BpHWRi5DwX — PressTV Extra (@PresstvExtra) March 16, 2024

My view from the centre of Reykjavik - the sky is lit up in red across the city as molten lava flows out from the volcano that erupted in Reykjanes near the Blue Lagoon this evening.



Reykjavik's Keflavik Airport remains open so I’ll be back to work Monday @GBNEWS pic.twitter.com/pITi3RclQB — Anna Riley (@annarileynews) March 16, 2024

Leia Também: Incêndio florestal obriga à retirada de 3.400 pessoas no centro da China