Vídeo: Girafa dá à luz em zoo do Reino Unido

Uma girafa deu à luz no Jardim Zoológico de Chester, no Reino Unido, na última quinta-feira, 14 de março. O momento emocionante do nascimento da cria ficou registado em vídeo.

Nas imagens - que pode ver na galeria acima - pode ver-se a pequena girafa de Rothschild dando os seus primeiros passos apenas 30 minutos depois de ter nascido.

Segundo o zoo de Chester, a girafa bebê "já pesa mais de 70 quilos e mede 1,80 metros de altura".

As imagens revelam o nascimento da recém-nascida, que caiu de uma altura de 1,8 metros para a palha, assim como os seus primeiros minutos de vida - nos quais mama, caminha, tropeça e cai.

"As girafas dão à luz de pé e, por isso, entram no mundo de forma dramática. A cria de Orla aterrou com um grande solavanco quando caiu cerca de dois metros no chão, mas isso é totalmente normal e é, na verdade, uma parte muito importante do processo de nascimento, com o impacto da queda estimulando a cria e a encorajando a dar a sua primeira respiração", revelou Rosie Owen, do zoo de Chester.

A responsável revela ainda que "a mãe e o bebê estão muito bem", sendo que Orla "é uma mãe experiente e carinhosa" e, por isso, "permite que o seu pequeno mame com frequência e dá-lhe e pequenos empurrões de encorajamento".

A gravidez de Orla durou 472 dias e o seu trabalho de parto prolongou-se durante mais de três horas antes da cria nascer, reporta ainda o jornal Mirror, que adianta que os tratadores ainda não sabem se a girafa é um macho ou uma fêmea.

É esperado que a girafa atinja, no futuro, mais de 5,4 metros de altura e pese cerca de 1.000 quilos.

Dezenas de milhares de girafas de Rothschild, uma subespécie do mamífero mais alto do mundo - dos quais só existem 2.500 na natureza -, foram outrora encontradas no Quênia, Uganda e Sudão. No entanto, a sua população sofreu um declínio de 90% nos últimos anos, devido à caça furtiva e da perda de habitat.

O último grande reduto encontra-se atualmente no Quênia e no Uganda.

