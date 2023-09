Mudanças nos padrões de segurança do X ajudam a espalhar propaganda russa

As alterações feitas por Elon Musk nas políticas de segurança da rede social X (ex-Twitter) estão desempenhando um papel fundamental no aumento do alcance da propaganda russa, revelou um estudo realizado pelo grupo de análise sem fins lucrativos Reset e divulgado pela Comissão Europeia.

"O alcance e a influência das contas apoiadas pelo Kremlin cresceram ainda mais no primeiro semestre de 2023, impulsionados, em particular, pelo desmantelamento dos padrões de segurança do Twitter", lê-se no relatório divulgado pela Business Insider.

Mais: garante o estudo que, antes da aquisição do X por Musk, a empresa tinha uma política de "rotular e diminuir o alcance" das contas afiliadas ao Kremlin, em honra da "transparência" e para minimizar os efeitos da propaganda russa.

Contudo à medida que Musk foi reformulando o antigo Twitter, esta política foi sendo abandonada.

Recorde-se que, em agosto, o Centro de Excelência de Comunicações da OTAN já tinha dito que as mudanças feitas por Elon Musk estavam provocando um "aumento dramático na visibilidade do Kremlin no Twitter".