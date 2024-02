Mulher leva soco de segurança no show do cantor Oh Polêmico; vídeo

Uma mulher foi agredida com um soco pelos seguranças do cantor "Oh Polêmico". O caso ocorreu na cidade de Floriano, no interior do Piauí, na madrugada desta terça-feira (13), durante uma apresentação no carnaval da cidade.

Não foi revelado ainda o estado de saúde da vítima, nem se os seguranças se pronunciaram sobre a agressão. Nas redes sociais de Oh Polêmico ainda não há manifestações do vocalista a respeito do ocorrido.

