Humberto Carrão será o José Inocêncio jovem no remake de 'Renascer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um nome foi confirmado no elenco do remake de "Renascer". Humberto Carrão vai viver o personagem José Inocêncio na primeira fase da nova versão da novela. Em 1993, o papel coube ao até então desconhecido Leonardo Vieira, que ganhou fama nacional ao interpretar o 'Coronelzinho".

Além de Carrão, outro nome confirmado é o de Marcos Palmeira. Ele será o José Inocêncio maduro, na segunda fase da trama, que está sendo reescrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original.

A grande incógnita em relação ao elenco é a escalação da atriz que vai interpretar Mariana, vivida por Adriana Esteves na década de 1990. Mariana sofreu forte rejeição do público por ter seduzido pai e filho -ela namorava João Pedro (Marcos Palmeira) mas o largou para ficar com José Inocêncio (Antonio Fagundes), o patriarca da família. Divergências internas dificultam a escolha e por enquanto ainda não há definição sobre a intérprete da personagem.

Um nome cogitado para o elenco é o do cantor Xamã. O rapper, conhecido por hits como "Malvadão 3" foi convocado pela emissora para realizar um teste para o papel de Damião, que na versão original foi interpretado por Jackson Antunes.

As gravações começam no fim do ano, com filmagens em Ilhéus, no interior da Bahia. A estreia está prevista para janeiro de 2024.