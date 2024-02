Preta Gil sente indisposição e cancela apresentações no último dia de Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Curada de um câncer no intestino, a cantora Preta Gil, 49, não aguentou o ritmo frenético do Carnaval e, após relatar uma indisposição, se afastou da folia no último dia de festa. Pelas redes sociais, contou que conversou com seu médico, que a orientou ficar de repouso.

"Meu corpinho pediu um descanso, foram muitas emoções nos últimos dias. Hoje tive uma indisposição e meus médicos me recomendaram ficar em casa nesse último dia de Carnaval, descansando. Já já estarei bem", escreveu a artista, que teria um show num dos camarotes com o rapper Xamã.

"Eu fico triste porque queria cantar com meu amigo Xamã, mas minha prioridade é meu bem-estar, minha saúde. O que recebi de amor nesses últimos dias não tem explicação. Até 2025", publicou Preta.

Recentemente, a cantora lançou um EP (disco com até seis faixas) com composições próprias que ficaram represadas desde 2021. Em uma delas, versa sobre o amor. E em entrevista à Glamour, Preta falou que está aberta a se relacionar com alguém.

"Tem tudo a ver com o esse momento que eu estou vivendo agora. Aberta para o amor, zero traumatizada, sabe? Eu não quero virar uma pessoa magoada ou amargurada. Estou pronta para o próximo, quero amar muito e ser amada ainda", disse.

