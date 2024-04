Mãe de Meghan Markle conhece mãe de Beyoncé

O Duque e a Duquesa de Sussex, Meghan Markle e Príncipe Harry, organizaram um evento em Los Angeles para celebrar a cultura afro-americana. A iniciativa, em parceria com a The Kinsey African American Art and History Collection, reuniu convidados no Sofi Stadium em Hollywood Park.

A Kinsey Collection é considerada uma das mais importantes coleções de artefatos, documentos e obras de arte afro-americana do mundo. O evento proporcionou aos participantes a oportunidade de conhecer e apreciar a rica história e cultura afro-americana.

Em seu site oficial, Meghan e Harry compartilharam fotos do evento, destacando a importância da preservação e celebração da cultura afro-americana. A iniciativa demonstra o compromisso do casal em promover a diversidade e a inclusão.

