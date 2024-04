Naomi Watts leva filha caçula a desfile e impressiona com altura e estilo

A atriz australiana Naomi Watts causou frisson ao levar sua filha caçula, Kai, de 15 anos, a um desfile da grife Dior no Brooklyn Museum, em Nova York. A presença da dupla chamou a atenção não só pela fama da mãe, mas também pela altura e estilo da jovem, que foi comparada a uma modelo por diversos veículos de comunicação.

O jornal inglês Daily Mail, por exemplo, destacou a estatura de Kai, afirmando que a adolescente já ultrapassa a altura da mãe, que tem 1,70m. A publicação também comentou o "shape de modelo" da jovem, ressaltando sua silhueta esbelta e elegante.

Além da beleza natural, Kai também impressionou com seu look sofisticado no evento. Segundo o Daily Mail, a roupa da adolescente custaria cerca de US$ 4,5 mil, o equivalente a mais de R$ 23,5 mil. A escolha da grife Dior, combinada com acessórios discretos e maquiagem natural, evidenciou o estilo clássico e elegante da jovem.

Kai e sua irmã mais velha, Sasha, de 16 anos, são frutos do relacionamento de 11 anos que Naomi Watts teve com o ator Liev Schreiber. Os dois se separaram em 2016 e, no ano passado, a atriz oficializou sua união com o também ator Billy Crudup.

