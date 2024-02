Fantasma? Suspeito usa lençol para esconder identidade durante roubo

Um ‘fantasma’ foi pego roubando uma bomba de água numa empresa de peças de automóvel usadas, no município de Colinas do Tocantins, na madrugada de sexta-feira (16). É que, para esconder a sua identidade, o suspeito se tapou com um lençol.

“Quando vi as imagens, não acreditei. Achei muito corajoso, e com certeza é algum conhecido. Mas vamos descobrir quem foi”, disse dona da empresa, Jessyka Yorrana, em declarações ao g1.

Nas imagens, às quais pode ver na galeria acima, o indivíduo pode ser visto se aproximando de um veículo estacionado, agachado e coberto por um lençol.

Ao fim de uns minutos tentando retirar a bomba de água, o suspeito é bem sucedido e foge.

Ainda não foi apresentada queixa junto das autoridades. Contudo, a Polícia Militar confirmou estar a par da ocorrência.

