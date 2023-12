Essas comidas processadas fazem bem para a saúde - As comidas processadas ​​têm uma má reputação por boas razões. A maioria dos alimentos altamente processados ​​está cheia de ingredientes prejudiciais à saúde, incluindo grandes quantidades de açúcar, gordura, sal, aditivos, conservantes e tudo mais. Mas acontece que nem todos os alimentos processados ​​são criados da mesma forma. Alguns alimentos são de fato processados, no sentido estrito do termo, mas também trazem muitos benefícios para a saúde e podem ser incluídos numa dieta saudável e equilibrada. Intrigado? Clique na galeria a seguir e veja se você já consome algum desses. E se não, talvez você devesse adicionar à dieta!

© <p>Shutterstock</p>