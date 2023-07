Edifício colapsa na província italiana de Nápoles, 3 pessoas resgatadas

A fachada de um edifício residencial de três andares ruiu, este domingo, no centro histórico de Torre del Greco, na província italiana de Nápoles, reporta a Associated Press. Três pessoas foram resgatadas com vida dos escombros, segundo as autoridades locais.

"Até o momento, não há indicações de pessoas desaparecidas", deu conta Luca Cari, porta-voz do corpo nacional de bombeiros italiano, sobre o desabamento do edifício nesta cidade que fica a 12 quilômetros de Nápoles.

Inicialmente, os bombeiros disseram que tinham retirado dois sobreviventes dos escombros e, mais tarde, um funcionário do Ministério do Interior local confirmou os relatos avançados pelos meios de comunicação italianos, de que um terceiro sobrevivente tinha sido resgatado.

Entre os resgatados estavam o dono de uma pizaria localizada no quarteirão abaixo, que por acaso estava em frente ao edifício quando este ruiu, informou a televisão estatal Rai. Os sobreviventes, que sofreram algumas fraturas, estão recebendo tratamento em hospitais locais.

Outras duas pessoas, que estavam nas proximidades do local quando tudo aconteceu, também ficaram feridas devido a fragmentos resultantes do desabamento, tendo sido tratados no local, segundo a imprensa italiana.

Segundo a Rai, cinco famílias viviam no edifício, que estava já bastante degradado.

Veja, na galeria acima, um vídeo compartilhado pelas autoridades que mostra as consequências do desabamento do edifício.

