Emergência: Passageiros desmaiam em voo de 43ºC sem ar condicionado

Vários passageiros de um voo da Delta Airlines desmaiaram enquanto aguardavam o levantamento do avião na segunda-feira. O incidente ocorreu devido às elevadas temperaturas registradas nesse dia e ao fato do ar condicionado da aeronave não estar ligado.

O voo estava prestes a decolar de Las Vegas com destino a Atlanta, em um dia em que a temperatura chegava a 43ºC, quando o piloto informou que o avião teria que retornar à base, pois várias pessoas a bordo haviam desmaiado.

O acontecimento gerou grande comoção dentro da aeronave, com a tripulação tendo que prestar socorro a diversos passageiros, alguns dos quais precisaram receber oxigênio.

Conforme relatado pelo NY Post, cinco pessoas foram retiradas do avião em macas.

Após quatro horas dentro da aeronave, todos os passageiros foram orientados a desembarcar no aeroporto.

Finally decided to take everyone off because too many people were sick and they want to try and cool down the plane. Praying they let us back on or we will be stuck here. pic.twitter.com/ds21XE3CXM