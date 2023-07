Mulher mata filhos menores após impasse com a polícia

Uma mulher matou os três filhos, incluindo um bebê de 10 meses, e suicidou-se em seguida, no estado norte-americano de Oklahoma.

Num comunicado citado pela imprensa internacional, o Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma informou que as autoridades se deslocaram a uma casa, na quinta-feira, após notarem a explosão de fogos de artifício do lado de fora da habitação.

Ao chegarem ao local, encontraram a suspeita, identificada como Brandy McCaslin, de 39 anos, armada e barricada dentro da casa.

As autoridades iniciaram negociações com a suspeita, num impasse que durou três horas. Ao deixarem de obter respostas por parte de McCaslin, os políciais entraram dentro da casa e encontraram a suspeita morta, com um tiro autoinfligido. Os seus três filhos - um bebê de 10 meses, uma criança de seis anos e outra de 11 - também foram encontrados sem vida.

A polícia determinou que a mulher disparou contra os três filhos e depois disparou contra si.

As autoridades vão continuar a investigar o incidente.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

Centro de Valorização da Vida (CVV) (24h) - 188 (Número gratuito)

