Cadela resgatada após fugir de explosão em armazém de pólvora na Colômbia

Após a explosão de um armazém que continha pólvora no interior clandestinamente esta semana, no Alto de la Capilla de Rionegro, na Colômbia, vários animais de estimação estavam desaparecidos, conforme revela a imprensa local.

A cadela Estrellita foi um dos animais que fugiu devido ao susto. Contudo, acabou por sobreviver e ser resgatada com sucesso, relata o jornal Excelsior.

A cadela de cinco meses estava na sua casa quando ocorreu a explosão. A família começou a procurá-la na região, mas sem sucesso.

Nas redes sociais, multiplicaram-se os apelos dos donos na tentativa de encontrar Estrellita, caso que ganhou destaque nos meios de comunicação locais.

Enquanto os feridos eram socorridos e se procuravam sobreviventes nos escombros, as equipes de busca encontraram o animal numa das casas afetadas pelo incidente.

Nas redes sociais, um vídeo - que pode ver na galeria de imagens acima - revela o momento do resgate do animal e o reencontro emocionante com a família.

Na sequência da explosão, pelo menos duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas.

