Cenário desaba em cima dançarinos durante competição na Colômbia; veja

Vários dançarinos ficaram feridos após uma parte do palco em que faziam uma apresentação, no último sábado, ter desabado durante uma competição no centro comercial Salitre Plaza, em Bogotá, Colômbia.

O incidente aconteceu no momento que decorria o concurso 'Salitre Urbano'.

O grupo Rflow estava dançando, quando o cenário caiu sobre os jovens, conta o Excelsior.

O jornal mexicano destaca que três ficaram feridos, tendo um dos quais sido submetido a uma cirurgia devido a uma lesão no braço.

As vítimas foram encaminhadas para um hospital.

O grupo de dança acusou que os organizadores do evento de não divulgarem a política de risco, enquanto o centro comercial garantiu que tem as condições necessárias para realizar os eventos e que prestou apoio aos feridos.

O momento ficou registrado em vídeo, que pode ver na galeria de imagens acima.

