Neta faz apelo desesperado para encontrar avó sequestrada pelo Hamas

Uma neta israelense fez um apelo desesperado no Facebook para encontrar a avó, de 85 anos, que foi raptada por membros do Hamas durante os ataques deste fim de semana a Israel.

Adva Adar só descobriu o rapto depois de um vídeo da avó ter sido amplamente partilhado nas redes sociais. Nas imagens, Yaffa Adar aparece com um cobertor rosa a cobrir-lhe parte do corpo, dentro de um veículo com os sequestradores.

A neta está preocupada com a avó e revoltada com o governo de Israel. "É a minha avó, por favor, salvem-na! [...] Provavelmente ela foi atirada para algum lugar e está com dores fortes e sem medicamentos. Sem comida nem água. A morrer de medo, sozinha", escreveu a mulher.

De acordo com Adva, o governo israelense não está informando a família sobre a localização ou estado de saúde de Yaffa. "Espero que o governo israelita não durma à noite até todos os reféns chegarem a casa […]. Percebam que estamos a falar de pessoas! De idosos, de crianças, mulheres e homens, com nomes, com famílias", escreveu ainda a mulher nas redes sociais.

Entretanto, surgiu um vídeo a dar conta que Yaffa tinha sido resgatada. Contudo, a neta já veio desmentir. "Não é ela", garantiu, também no Facebook.

A guerra entre Hamas e Israel já fez mais de mil mortos. Cerca de 700 são israelitas e 400 são palestinianos. Há ainda centenas de pessoas desaparecidas e feitas reféns.

