Noiva enfrenta manifestantes pró-Palestina e vai a pé para o casamento

Uma noiva ficou presa no trânsito no dia do seu casamento em Melbourne, na Austrália, devido a uma manifestação pró-Palestina. A mulher teve de fazer o resto do caminho a pé, para chegar a tempo do enlace.

Um vídeo divulgado na rede social TikTok mostra a mulher, vestida de noiva, a andar por entre os manifestantes e seguida pelas damas de honra. As imagens mostram ainda um homem vestido de terno à espera na varanda do edifício onde o casamento se ia realizar.

Ao perceberem a presença da noiva, os manifestantes fizeram um corredor humano para a mulher passar. O vídeo já conta com quase 35 mil curtidas.

De acordo com o Daily Mail, cerca de 10 mil pessoas se reuniram em Melbourne para uma manifestação a favor do povo palestino. Também em Sydney, 6 mil pessoas se manifestaram e pediram "a morte para todos os israelitas", tendo sido recebidos por um forte dispositivo policial, com cerca de 1 mil agentes.

Leia Também: Judeus protestam contra ofensiva israelense em frente à Casa Branca