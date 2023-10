Israelenses compartilham vídeo da incursão com tanques em Gaza; veja

As Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgaram nesta quinta-feira (26) um vídeo de uma incursão com tanques que realizaram na faixa de Gaza, durante a madrugada.

No vídeo, é possível ver tanques israelenses disparando contra alvos no norte da faixa de Gaza. A IDF afirma que o ataque foi "direcionado" e que fazia parte dos preparativos para as próximas fases do combate.

"Os soldados saíram da área no final da atividade", diz a mensagem dos militares israelenses publicada no Twitter.

Tel Aviv tem bombardeado fortemente a faixa de Gaza nas últimas duas semanas, após o ataque do Hamas perpetrado a 7 de outubro. Espera-se, agora, uma incursão terrestre das forças israelenses no território, que tem sido adiada, mas que se mantém iminente.

Veja o vídeo da incursão com tanques na galeria que acompanha esta notícia.

