Imagens raras mostram ‘diabo negro do mar’ nas Ilhas Galápagos

Os investigadores de uma expedição que está mapeando os corais verticais das Ilhas Galápagos, no Equador, filmaram, no dia 9 de outubro, um goosefish (Lophiiddae) percorrendo o fundo do mar.

O vídeo, gravado a 373 metros de profundidade, mostra o animal, conhecido por 'diabo negro do mar' passeando no fundo do mar como se as suas barbatanas fossem pés.



Os goosefishes são uma das espécies de tamboril que pode ser encontrada não só no Oceano Pacífico como no Ártico, Atlântico e Índico. Estes peixes tendem a habitar em fundos arenosos e lamacentos e possuem um aspecto assustador, daí serem chamados de diabos. Têm uma cabeça grande e uma boca enorme repleta de dentes longos, afiados e encurvados. A barbatana dorsal, tal como nos restantes tamboris, têm uma espinha 'luminosa' que é usada para atrair presas e afugentar predadores.



Por estarem a uma profundidade tão grande, raramente são filmados e muito menos 'caminhando' no fundo do oceano, o que dá a estas imagens ainda mais valor.



A expedição é dirigida pelo Schmidt Ocean Institute em colaboração com o Parque Nacional das Galápagos e com a Fundação Charles Darwin.