Israel diz ter encontrado poço de acesso a túnel no hospital Al-Shifa

As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram, nesta quinta-feira, a descoberta de um poço de acesso a um túnel e um carro-bomba dentro do hospital Al-Shifa, na Faixa de Gaza. O porta-voz da IDF, Avichay Adraee, afirmou que durante a operação foram encontradas infraestruturas para um túnel operacional do Hamas e um carro-bomba preparado para o dia 7 de outubro, contendo várias armas. Além disso, informaram sobre a localização do corpo de Yehudit Weiss, uma cidadã israelita que estava refém do Hamas desde 7 de outubro, próximo ao hospital Al-Shifa.

Vale ressaltar que estas informações não foram confirmadas de forma independente, e o Hamas negou repetidamente o uso de instituições de saúde para operações militares, considerando as acusações de Israel como uma "mentira descarada". O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Palestina também rejeitou as declarações de Israel. A Human Rights Watch (HRW) considerou insuficientes as "provas" apresentadas pelas IDF para justificar o cerco ao hospital Al-Shifa sob o direito internacional.

Em resposta ao ataque do Hamas, denominado 'Tempestade al-Aqsa', Israel lançou a operação 'Espadas de Ferro', bombardeando instalações do grupo armado na Faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está "em guerra" com o Hamas, classificado como terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia. Netanyahu acordou com a oposição a criação de um governo de emergência nacional e um gabinete de guerra.

#عاجل قوات جيش الدفاع تواصل العمل للكشف عن بينة تحتية ارهابية داخل المستشفيات التي تستخدمها منظمة حماس الارهابية



خلال عملية دقيقة في مستشفى الشفاء، تعمل في هذه الأثناء قوات من جيش الدفاع تم اليوم في منطقة المستشفى الكشف عن بنية تحتية خاصة بنفق عملياتي تابع لمنظمة حماس… pic.twitter.com/CBvKziNOW9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2023

