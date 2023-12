Avião voou 1h com falha no motor (até passageiros darem alerta)

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra alguns momentos turbulentos que passageiros viveram num voo que partiu de Xangai, na China, com destino a Hong Kong, este domingo, e que teve de aterrar de emergência na localidade chinesa de Xiamen.

Durante o voo, os passageiros reportaram que estavam ouvindo um barulho que vinha do motor esquerdo, assim como sentindo uma grande vibração.

Segundo os passageiros, citados pelo site Simple Flying, havia barulhos que se assemelhavam aos de um trator, e também começou a existir um cheiro a queimado.

Após as queixas, o comandante decidiu dirigir-se para Xiamen, onde aterrou em segurança - não tendo sido registados quaisquer feridos ou situações mais problemáticas para além das queixas.

Após aterrarem, vindos de Xangai, peritos concluíram que não seria possível chegar ao destino naquela aeronave, já que, após a inspeção, se percebeu que duas pás do ventilador do motor esquerdo do avião se separaram e foram projetadas através da caixa do motor.

Os passageiros foram reacomodados num outro avião por forma a seguirem viagem.

