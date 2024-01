Agricultores em protesto na França jogam estrume em frente a edifício

Agricultores de todo o país francês estão realizando protestos contra a deterioração das condições no setor agrícola. Eles têm realizado várias iniciativas para mostrar seu descontentamento, inclusive jogando estrume perto do edifício administrativo da cidade de Agen.

Os protestos dos agricultores também têm chamado a atenção pelas piores razões. Em um incidente, um agricultor atropelou e matou uma mulher perto da cidade de Pamiers, nos Pirenéus.

Os agricultores estão protestando contra o que dizem ser uma série de problemas no setor agrícola, incluindo:

- Burocratização excessiva

- Novas proibições de pesticidas

- Aumento do preço do diesel para tratores

- Indenizações lentas após catástrofes

- Falta de cumprimento da lei que supostamente obriga os industriais e os supermercados a pagar mais aos agricultores

- O governo francês ainda não se manifestou sobre as reivindicações dos agricultores.

