Padrasto emociona ao incluir enteado em votos de casamento; veja

O casamento de Eldridge Buchanan e Asia Green Buchanan foi um momento verdadeiramente especial, marcado por um gesto inesperado que surpreendeu a todos. Eldridge escolheu compartilhar seus votos não apenas com sua esposa, mas também com o enteado, Kayden.

A ocasião foi registrada pelo operador de câmera contratado pelo casal e compartilhada no Instagram em janeiro. O vídeo rapidamente se tornou viral, recebendo quase 49 mil curtidas. Eldridge expressou seus votos de forma tocante a Kayden, comprometendo-se a ser não apenas um padrasto, mas um guia e exemplo.

"Quero que saibas, Kayden, que vamos nos divertir, mas também vamos fazer os trabalhos de casa. Vou dedicar-me de corpo e alma para garantir que cresças e te tornes o jovem rei que és", afirmou Eldridge. Ele prometeu ensinar liderança, integridade e respeito, além de mostrar diariamente como é amar uma mulher e liderar uma família.

Eldridge revelou ao Good Morning America que a decisão de incluir Kayden nos votos ocorreu apenas cinco minutos antes de entrar no altar, mas era uma mensagem que queria transmitir ao enteado, considerando-o como seu filho.

O casal, que começou a namorar em 2018, destacou o forte relacionamento de Kayden com o pai biológico e a conexão especial que construíram com Eldridge. Asia expressou sua sorte por ter encontrado um parceiro preocupado com o futuro de Kayden.

Eldridge enfatizou a importância de os homens, especialmente os negros, expressarem seu amor pelos filhos. "Eu acho que não há problema em demonstrar emoção e amor pelos seus filhos", destacou ele, ressaltando a necessidade de desafiar estigmas sobre homens expressarem emoções.

