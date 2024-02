Doze feridos em incêndio que atingiu parque aquático na Suécia; veja

Um incêndio em Gotemburgo, na Suécia, resultou em 12 feridos nesta segunda-feira, nas instalações de um parque aquático em fase de construção.

Conforme relatado pela agência Associated Press (AP), o fogo teve início no parque Oceana, em construção dentro do parque temático Liseberg. As chamas se espalharam por diversos tobogãs e um edifício semelhante a um hangar.

Um hotel e um escritório nas proximidades foram evacuados como medida de precaução diante do incêndio.

O sinistro gerou uma densa nuvem de fumaça, levando as autoridades locais a aconselhar os residentes a permanecerem em casa, com as janelas fechadas, conforme informou a agência Reuters.

O parque aquático estava programado para abrir neste verão, com um investimento estimado em 1,2 bilhão de coroas suecas (aproximadamente 550 milhões de reais).





Pode ver um vídeo do momento na galeria acima.

