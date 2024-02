Avião de passageiros pousa em segurança em Belgrado após vários danos

Um avião com 106 passageiros a bordo aterrissou em segurança e sem vítimas no aeroporto de Belgrado, depois de sofrer graves danos logo após decolar da capital sérvia, relataram hoje vários meios de comunicação social locais.

O Embraer E-195 da companhia grega Marathon Airlines, que opera vários aparelhos em nome da transportadora nacional sérvia, tinha como destino, no domingo à tarde, a cidade alemã de Dusseldorf.

O serviço de monitoramento de aviões Flightradar24 indicou que o voo JU324 não tinha distância suficiente para uma decolagem segura.

Durante a decolagem, o lado esquerdo da aeronave ficou seriamente danificado, ao ser atingido o sistema de aterrissagem por elementos da pista oposta à que estava a ser usada e localizada relativamente perto de uma movimentada rodovia.

Imagens de vídeo e fotos do avião entretanto divulgadas mostram um grande buraco e um buraco na fuselagem na base da asa esquerda, tendo também a zona da cauda ficado danificada.

Os bombeiros lançaram espuma na fuselagem, face ao risco de derramamento de combustível.

Depois de ter conseguido ganhar altura, o avião esteve ainda cerca de uma hora no ar antes de aterrissar com segurança no aeroporto de Belgrado, relataram os meios de comunicação locais, citando testemunhos de passageiros.

Depois de serem acompanhados para fora da aeronave, a AirSerbia informou os passageiros que o regresso se devia a motivos técnicos e que não corriam risco de vida.

Devido a este incidente, o aeroporto foi encerrado por algum tempo e os aviões desviados para outros aeroportos.

