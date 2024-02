Desabamento de mina de ouro faz 14 mortos e 11 feridos na Venezuela

Um desabamento em uma mina de ouro ilegal no sul da Venezuela resultou em pelo menos 15 mortos, conforme anunciado pelo presidente do país, Nicolás Maduro, nesta quarta-feira. O incidente ocorreu na tarde de terça-feira na mina "Bulla Loca", situada a sete horas de barco rio abaixo de La Paragua, no estado de Bolívar, região sul do país.

O desmoronamento de terra ocorreu de forma súbita em uma pedreira a céu aberto, cobrindo diversos mineiros, enquanto outros, aterrorizados, conseguiram escapar, como mostrado em um vídeo divulgado pelas autoridades.

As autoridades continuam os trabalhos de resgate prevendo avançar com mais pormenores nas próximas horas e uma revisão em alta do número de vítimas.

Os feridos foram encaminhados para o hospital na principal cidade do estado, Ciudad Bolívar, localizada a aproximadamente 200 km da mina onde cerca de 200 pessoas estavam trabalhando, conforme estimativas do governo. Além disso, uma equipe de resgate foi despachada de Caracas para a região com o intuito de colaborar nos esforços de busca.

