Cobra venenosa se esconde em armário de criança; veja

Em um encontro inusitado em Tallebudgera Valley, Queensland, na Austrália, um morador se deparou com uma cobra-de-olhos-pequenos-oriental, espécie venenosa, escondida entre as roupas do armário de uma criança.

Tim Hudson, da empresa Hudson Snake Catching, foi chamado para remover o intruso e registrou o incidente em vídeo publicado no Facebook. Ele se mostrou surpreso ao encontrar a cobra em um local tão peculiar, já que, apesar de ser conhecida por suas habilidades de escalada, nunca a havia visto escondida entre roupas penduradas, como contou ao 7News.

A presença da cobra em um espaço tão doméstico e íntimo como o armário de uma criança evidencia a natureza imprevisível dos encontros com a vida selvagem em áreas residenciais. O espanto de Hudson é evidente no vídeo, enquanto ele comenta sobre a raridade da situação.

"O que raio está fazendo aí em cima? Isto é uma loucura", diz ele no vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais.

As cobras-de-olhos-pequenos-orientais, embora não sejam comumente encontradas dentro de casas, representam um risco significativo devido à sua natureza altamente venenosa.

Veja o vídeo do momento na galeria acima.